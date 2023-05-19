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انطلاق أعمال القمة العربية الـ32 في السعودية


انطلقت في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية على مستوى الملوك والرؤساء وبمشاركة العراق.

وتضمنت مسودة البيان الختامي للقمة العربية دعم العراق وإدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها من دون شروط، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس عاصمة دولة فلسطين، بالإضافة الى حث السلطات اللبنانية على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد، وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

كما تضمنت المسودة تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وتكثيف الجهود لمساعدتها على الخروج من أزمتها ودعم الشعب السوري وتأكيد التضامن الكامل في الحفاظ على سيادة واستقلال السودان ووحدة أراضيها والالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض أنواع التدخل الخارجي كافة، والامتناع عن التصعيد والالتزام بوحدة وسيادة اليمن واستمرار دعمه.

كما تضمنت مسودة البيان "الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران الذي يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح بعثاتهما وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين وإدانة جميع أشكال العمليات الإجرامية التي شنتها المنظمات الإرهابية".

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