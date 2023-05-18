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وصول الرئيس السوري إلى جدة لحضور القمة العربية


وصل الرئيس السوري بشار الأسد، مساء اليوم الخميس، إلى جدة لحضور أعمال القمة العربية الـ32، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وكان الأسد تلقى في العاشر من مايو الجاري دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في القمة، ونقل الدعوة السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

وحمّل الأسد السفير السديري تحياته وشكره للعاهل السعودي على الدعوة، مؤكدا أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وبدأ صباح الخميس توافد رؤساء وقادة وملوك الدول العربية إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة العربية.

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