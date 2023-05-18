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تركيا.. تقرير يكشف مفاجأة تخص الجولة الثانية


نقلت صحيفة "زمان" عن تقارير أن حزب الشعب الجمهوري التركي ليس متفائلا حول دعم مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان لمرشح تحالف الأمة للرئاسة كمال كيليتشدار أوغلو بجولة الانتخابات الثانية.

وأوضحت "زمان" في تقرير لها، أن كيليتشدار أوغلو كان يأمل أن يتجاوز حاجز 50%، لكن ترشح أوغان جذب عددا كبيرا من أصوات من لا يرغبون في استمرار أردوغان في السلطة، حيث حصل كيليتشدار أوغلو على 45% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وحصل سنان أوغان على 5.3% من الأصوات، فيما نجح مرشح تحالف الجمهور والرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في قنص 49.2% من الأصوات.

ونقلت "زمان" عن أعضاء بارزين في حزب "الشعب الجمهوري"، أن كيليتشدار أوغلو سيلتقي مع أوغان لطلب إقناع مناصريه على التصويت له، في حين لا يعول مسؤولو حزب الشعب الجمهوري كثيرا على لقاء كيليتشدار أوغلو وأوغان.

وحسب "زمان"، بينت نتائج انتخابات 14 مايو، أن الأنباء عن تحالف الأمة بالتعاون مع "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة كإرهابي، "أثر على كليتشدار أوغلو".

وتمت الإشارة إلى أن "انسحاب رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، من تحالف المعارضة وعودتها إليه مجددا، كان له تأثير سلبي على تصويت الناخبين".

وأكد سنان أوغان أنه لن يدعم طرفا يتعاون مع "حزب العمال الكردستاني"، وسط اتهامات متزايدة لـ"حزب الشعوب الديمقراطي" وخليفته في الساحة السياسية حاليا حزب "اليسار الأخضر" بأنهم الذراع السياسية لحزب "العمال الكردستاني"، فيما هناك تقارب بين كليهما وأحزاب في تحالف الأمة المعارض الذي يقوده حزب "الشعب الجمهوري".

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