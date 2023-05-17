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البيت الأبيض: بايدن مستمر بإجراء محادثات سقف الدين هذا الأسبوع


أكدت متحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستمر بإجراء محادثات مع زعماء في الكونغرس بخصوص سقف الدين الحكومي، في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة كارين جان-بيير في مقابلة مع (إم.إس.إن.بي.سي) بعد اجتماع دام ساعة في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن "الرئيس سيجتمع معهم مجددا عندما يعود من سفره للمشاركة في قمة مجموعة السبع".

وذكرت أن "بايدن سيتحدث مع مشرعين بارزين عبر الهاتف خلال وجوده في اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع في ظل استمرار محادثات سقف الدين".

وقالت جان-بيير: "يتطلع الرئيس لإجراء محادثات مع زعماء في الكونغرس عبر الهاتف والالتقاء بهم مجددا عندما يعود من الخارج".

ووصف بايدن اجتماعه، أمس الثلاثاء، مع السياسي الجمهوري ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بأنه بنّاء.

وأرجأ الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي، أمس، خططا لزيارة بابوا غينيا الجديدة وأستراليا، واختصر رحلته الآسيوية حتى يتسنى له العودة ل‍واشنطن.

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