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أردوغان: سأحافظ على ذات النهج في السياسة الخارجية إذا أعيد انتخابي


صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأنه في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية، فإنه يعتزم الحفاظ على نفس السياسة في العلاقات مع روسيا ودول أخرى كما كان من قبل.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في تعليقه على تصريح المرشح الرئاسي التركي كمال كيليتشدار أوغلو بشأن تدخل روسيا في الانتخابات، إن موسكو لا تتدخل في السياسات الداخلية، ولا في العمليات الانتخابية للدول الأخرى.

وحث أردوغان كيليتشدار أوغلو على "الشعور بالخجل" بعد تصريحاته حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات البلاد.

وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناتي "سي إن إن ترك" و"كانال دي": "لن أتحدى روسيا كما فعل حزب الشعب الجمهوري وكنا على تواصل مع روسيا وأميركا والصين والغرب وسأستمر على هذا النهج من الآن فصاعدا".

"حتى الآن ، حافظنا على سياسة" العناق "مع جميع البلدان - مع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجميع الدول الغربية ، حافظنا على اتصالات مستمرة. بصفتي رئيسا لتركيا، لا يمكنني تحمل الإهانة والغضب. قد التقيت بالجميع بأفضل طريقة ممكنة وسأواصل القيام بذلك لأنه يفيد البلاد. عندما تغض الطرف عن بلد ما تخسر".

قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوغوز ساليدجي، إن المعارضة التركية تعارض تدخل أي دولة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ورفض التعليق على مصادر المعلومات حول التدخل المزعوم لروسيا.

وفي 14 مايو، أجريت انتخابات برلمانية ورئاسية في تركيا، وأعلنت المفوضية التركية العليا للانتخابات، يوم الاثنين، عقد جولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 مايو، بعد عدم نجاح أي مرشح بالحصول على الأصوات الكافية.

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل أردوغان على 49.51% من الأصوات، بينما حصل منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.

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