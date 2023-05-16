عالم اقتصاد أمريكي: سأكشف لكم سرا.. لقد كذبت الولايات المتحدة حول اوكرانيا

فضح عالم الاقتصاد الأمريكي جيفري ساكس، الإدارة الأمريكية، وكشف مخططها في أوكرانيا منذ سنة 1992، وانتقد سلوك واشنطن، مشيرا إلى أن جنون العظمة جعلها تعتقد أنها تحكم العالم.

وقال جيفري ساكس في مقطع فيديو: "سأكشف لكم سرا، لقد كذبت الولايات المتحدة لأنه منذ عام 1992 كانت هناك خطط لتوسيع الناتو، بما في ذلك، أوكرانيا".

وأضاف: "لقد تحدثت مؤخرا مع مؤرخ بارز يعمل مع المواد الأرشيفية، أكد لي أن أوكرانيا كانت على القائمة بالفعل في عام 1992".

واتهم ساكس الولايات المتحدة بالغطرسة، قائلا: "تعتقد الولايات المتحدة أنها تحكم العالم، وأنها القوة العظمى الوحيدة ويمكنها فعل ما تريد".

وأضاف أنه بسبب هذه القيم والسلوك الأمريكي "تسمح لنفسها بفعل كل ما تريد، سواء كانت عمليات تخريبية، أو إسقاط الحكومات، أو شن الحروب تحت ذرائع كاذبة، أو قصف بلغراد، وليبيا ... لا تنتظروا الحصول على الحقيقة. لأنكم لن تحصلوا عليها".