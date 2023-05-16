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الكشف عن آخر تطورات المعارك في أوكرانيا


أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن الوحدات العسكرية تقدمت 220 مترا مربعا في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تقدمت وفرضت سيطرتها على 105 آلاف متر مربع.

وقال بريغوجين: "اليوم تقدمت وحدات فاغنر في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 220 مترا، وسيطرت على أراض بمساحة 105 آلاف متر مربع في مدينة أرتيوموفسك".

وأضاف: "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.59 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، ومن أصل 29 مبنى متعدد الطوابق يستخدمها العدو كأوكار له، تبقى فقط 12 مبنى".

ويوم أمس، تقدمت قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة مسافة 130 مترا مربعا في أرتيوموفسك.

وأضاف مؤسس "فاغنر": "بقي أقل من 1.69 كيلومتر مربع في المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية".

مؤكدا على أن "المجموعات الهجومية تنفذ مهام السيطرة النهائية على مدينة باخموت، وكذلك العمل على تغطية الأجنحة، حيث تتمركز القوات لقمع محاولات الاختراق".

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

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