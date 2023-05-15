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الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن رسميا عن جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية


اعلنت الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في تركيا عن تأجيل حسم منصب رئيس البلاد الى جولة ثانية يتم اجراؤها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري .

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا/ أحمد ينار / في مؤتمر صحفي اليوم ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرشح تحالف الجمهور وبعد فرز 99 بالمائة من مجمل اصوات المقترعين حصل على 49.40 بالمائة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية فيما حصل مرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو على 44.96 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية .

واوضح رئيس الهيئة ان اي من المرشحين الاثنين اردوغان وكليجدار لم يحصلا على النسبة المطلوبة وهي 50 زائد لتبوء المنصب الرئاسي مما يقتضي اجراء جولة ثانية يتم اجراؤها بعد 14 يوما وفق قانون الانتخابات .

واشار احد ينار الى ان مرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان، حصل على 5.2 بالمئة، فيما نال المرشح (المنسحب) محرم إينجة 0.44 بالمئة .

وذكر أنه تم فتح 192 ألفا و187 صندوقا من أصل 192 ألفا و214 من صناديق الاقتراع داخل البلاد، أي ما يعادل 99 بالمئة، ولم يتبق سوى 27 صندوقا غير مفتوح من صناديق الداخل.

وفيما يخص صناديق أصوات الخارج اشار إلى أنه تم فتح 8 آلاف و65 صندوقا من أصل 9 آلاف و594 من صناديق التصويت خارج البلاد، ما يعادل نحو 84 بالمئة من تلك الصناديق مؤكدا استمرار فرز الأصوات المتبقية وإدخال البيانات إلى نظام احتساب النتائج.

وشهدت تركيا يوم امس الاحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وحقق "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية في البرلمان، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية

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