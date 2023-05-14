الدفاع الروسية تعلن مقتل 1000 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، عن القضاء على نحو ألف عسكري أوكراني بعمليات للقوات المسلحة الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية أن "القوات المسلحة الروسية وجهت ضربات بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة لنقاط انتشار القوات الأوكرانية ومستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات مقدمة من دول غربية في منطقتي تيرنوبيل وبتربافلوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك".

خلال اليوم الماضي بذل العدو محاولات مستميتة لاختراق دفاعات قواتنا شمالي وجنوبي مدينة أرتيوموفسك، وتم صد جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية ولم يُسمح له بتحقيق أي اختراقات في صفوف دفاعات القوات الروسية.

كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو- 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار ستة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية.