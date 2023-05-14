وزير الداخلية التركي يعلن عن تكليف اكثر من نصف مليون عنصر امن لضمان امن عملية الاقتراع في عموم البلاد

اعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ان وزارته كلفت اكثر من نصف مليون عنصر امن لضمان امن عملية الاقتراع وانسيابيته في عموم البلاد .

وقال صويلو خلال الادلاء بصوته في احد المراكز الانتخابية بمدينة اسطنبول :” هناك إقبال كبير جداً على الانتخابات منذ الساعات الأولى مقارنة بالانتخابات السابقة”.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

ويتنافس على كرسي الرئاسة 3 مرشحين هم مرشح "تحالف الشعب" الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح "تحالف الأمة" كمال كلجدار أوغلو ومرشح "تحالف آتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وحسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات فان 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا يحق لهم الادلاء بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

وبحسب اللجنة العليا للانتخابات فان نتائج الاقتراع ستعلن مساء اليوم