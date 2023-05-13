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الدفاع الروسية: هجوم أوكراني على أهداف مدنية بلوغانسك بصواريخ "ستورم شادو" البريطانية


أعلنت الدفاع الروسية أن مقاتلات أوكرانية شنت هجوما على أهداف مدنية في لوغانسك بصواريخ "ستورم شادو" قدمتها بريطانيا لكييف، رغم تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن تستخدم ضد أهداف مدنية.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان "في 12 مايو، شنت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني هجوما صاروخيا على شركة بوليباك لمنتجات البوليمر ومصنع ميلام لمعالجة اللحوم في مدينة لوغانسك، تم استخدام صواريخ ستورم شادو جو - جو التي قدمتها بريطانيا لنظام كييف في الغارة، على الرغم من تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن تستخدم ضد أهداف مدنية".

وأضافت الدفاع الروسية "نتيجة للغارة على لوغانسك، هناك دمار في المباني السكنية، وأصيب مدنيون، بينهم ستة أطفال".

ونوهت الدفاع الروسية بأنه "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الفضائية الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو-24 وميغ -29 شاركتا في الهجوم على لوغانسك".

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الدفاع الروسية: هجوم أوكراني على أهداف مدنية بلوغانسك بصواريخ "ستورم شادو" البريطانية
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