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العثور على طائرة مسيّرة أمريكية في لوغانسك


أعلن مصدر في وكالات إنفاذ القانون في لوغانسك، عن العثور على طائرة مسيّرة أمريكية الصنع في فناء مبنى سكني في وسط المدينة، يُعتقد أنها سقطت بسبب اصطدامها بمبنى.

وقال مصدر لوكالة "نوفوستي": "عثرنا على طائرة مسيّرة أمريكية الصنع في باحة منزل بالقرب من الساحة المركزية بالمدينة. تحطمت الطائرة بعد سقوطها. وبحسب شهود عيان، سقطت الطائرة بعد اصطدامها بمنزل قبل وقت قصير من الهجوم الصاروخي على المدينة. وجار التحقق من المعلومات".

وفي وقت سابق، سمع دوي انفجارين في مدينة لوغانسك، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق المدينة في منطقة أحد المصانع. وأطلقت القوات الأوكرانية صاروخين مجنحين على لوغانسك، على الأرجح من طراز "غروم" الأوكراني الصنع.

أكد العسكري المتقاعد من الجيش الشعبي لجمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أن القوات الأوكرانية قصفت لوغانسك لأول مرة بصواريخ يبلغ مداها 150 كلم.

وقال ماروتشكو لوكالة تاس: "لأول مرة، القوات الأوكرانية تستخدم صواريخ بمدى يبلغ 150 كم لقصف لوغانسك".

 

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العثور على طائرة مسيّرة أمريكية في لوغانسك
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