الصفحة الدولية

بعد اتهامه بالتسبب في انسحاب احد المرشحين الاربعة للرئاسة التركية كيليجدار أوغلو يرد


رد زعيم المعارضة المرشح للرئاسة كمال كليجدار أوغلو على الاتهامات الموجهة إليه بنشر مقاطع فيديو ووثائق مسيئة تشوه سمعة المرشح الرئاسي محرم إنجه لإجباره على الانسحاب من المعترك الرئاسي.

ونشر كليجيدار اوغلو تغريدة باللغتين التركية والروسية قال فيها: أصدقائي الروس الأعزاء أنتم وراء الفيديوهات والتسجيلات الصوتية المفبركة التي شغلت الرأي العام في بلدنا .

و اضاف : إذا كنتم تريدون استمرار صداقتنا بعد الانتخابات عليكم إبعاد أيديكم عن الدولة التركية.. إلى الآن ما زلنا نؤيد التعاون والصداقة بين البلدين .

وطالب كليجيدار اوغلو الحكومة التركية بالحفاظ على سمعته وعلى الفور، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا بشأن الفيديوهات التي يُدعى أنها لمحرم إينجه.

وفي هذا الصدد علق محامي محرم انجه المنسحب من المعترك الرئاسي قائلاً:” لن نصوت لصالح أعداء الوطن وللذين تحالفوا مع جماعة فتح الله غولن / المتهم بتدبير انقلاب تموز 2016 / وحزب العمال الكردستاني / يقصد بذلك تحالف المعارضة التركية وكمال كيليجدار أوغلو.

وكان رئيس حزب/ البلد / التركي محرم إينجه قد اعلن يوم امس الخميس انسحابه من الانتخابات الرئاسية قبل ثلاثة ايام من دخول المعترك الانتخابي .

وقال محرم اينجه في مؤتمر صحفي : اعلن انسحابي لكي لا يتم لومي عندما يخسر الطرف الآخر بالانتخابات وان ما رأيته من هجوم خلال آخر 45 يوما لم أره في السنوات الـ45 الماضية... فقد نشروا وثائق مزورة وصورا مزورة وأوراقا مزورة وادعوا أنها كلها مني.

وأضاف محرم اينجه : أن من نشرها هم أتباع تنظيم فتح الله غولن / المتهم بتنظيم انقلاب تموز 2016/ وبعض مؤيدي المعارضة أعادوا نشر هذه الأشياء ولم تحم هذه الدولة سمعتي ولم تقم المؤسسات الحكومية بحفظ حقي ولا الإعلام بالدفاع عني.

وقال ايضا : "ما يتم نشره ضدي خلال الأيام الـ 45 الماضية هو اغتيال معنوي منظم وان هذه التسجيلات الصوتية والصور المنشورة كلها كذب وافتراء وان تنظيم فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني حارباني بشكل منظم منذ 45 يوما.

وأكد محرم إنجه في وقت سابق أنه تعرض لضغوطات شديدة، من أجل الانسحاب لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وألغى في اليومين الماضيين فعاليات انتخابية، بدعوى وضعه صحي.

ومن المقرر ان يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم الاحد المقبل لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني / 64/ مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات التركية .

ويتنافس على منصب الرئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشحا عن تحالف الشعب، بقيادة حزبي /العدالة والتنمية" و"الحركة القومية وعن تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري وسنان أوغان مرشحا عن تحالف الأجداد .

وسينتخب الناخبون اضافة الى رئيس للدولة / 600/ عضو في الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا ومدة كل دورة منها خمس سنوات .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العثور على طائرة مسيّرة أمريكية في لوغانسك
بعد اتهامه بالتسبب في انسحاب احد المرشحين الاربعة للرئاسة التركية كيليجدار أوغلو يرد
أردوغان ينتقد اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات التركية
الكشف عن "أرقام مثيرة" تخص الصراع الدائر في السودان
"نادي العقوبات".. روسيا تؤيد مقترحا إيرانيا
بوتين يوقع مرسوما بتعديل سياسة الدولة للهجرة
باكستان.. الإفراج عن عمران خان بكفالة بعد إلغاء توقيفه
الدفاع الروسية: تدمير 25 مسيرة أوكرانية وتصفية أكثر من ألف مسلح
الصحة العالمية تعلن انتهاء حالة الطوارئ لجدري القردة
طرفا النزاع في السودان يوقعان اتفاقاً مبدئياً لوقف إطلاق النار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
فيسبوك