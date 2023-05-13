أردوغان ينتقد اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات التركية

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات التركية المقرر اجراؤها بعد غد الاحد .

وأشار أردوغان خلال تجمع جماهيري انتخابي في إسطنبول اليوم الجمعة، إلى أن كليجدار أوغلو بدأ يضايق روسيا هذه المرة من خلال اتهامها بتوجيه الانتخابات في تركيا.

وقال مخاطبا كليجدار أوغلو: "عار عليك؛ ماذا ستقول لو أني خرجت وقلت أيضا إن أمريكا أو ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا هي التي توجه الانتخابات في تركيا؟".

وأضاف: "أنت لا تعرف هؤلاء بالقدر الذي أعرفه أنا. إنني ألتقي بهم وأجلس وأتحدث معهم على نفس الطاولات مرات عديدة منذ 20 عامًا. كم مرة قابلتهم أنت؟".

وكان المتحدث بأسم الكرملين / ديمتري بيسكوف /قد قال اليوم في مؤتمر صحفي بموسكو، إنه "لا يمكن أن يكون هناك أي تدخل من روسيا" في الانتخابات التركية.

واعتبر الأشخاص الذين ينشرون "هذه الشائعات كاذبين مؤكدا ان روسيا تقدر العلاقات مع تركيا لأنها تتخذ مواقف "مسؤولة للغاية، وذات سيادة، ومدروسة".

وكان كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، مرشح "تحالف الأمة قد وجه اتهاما لروسيا بالوقوف وراء محتوى فيديو يقول إنه "يشوه سمعة مرشحي الرئاسة" للانتخابات.

وكتب على تويتر: "أصدقائي الروس الأعزاء، أنتم وراء المونتاج والمؤامرات والمحتوى المزيف والأشرطة التي تم الكشف عنها في هذا البلد (تركيا) أمس".

وأضاف: "إذا كنتم تريدون أن تستمر صداقتنا بعد 15 مايو، ارفعوا يدكم عن الدولة التركية، نحن ما زلنا نؤيد التعاون والصداقة".

وجاءت تصريحات زعيم المعارضة التركية بعد ساعات من إعلان محرم إينجة مرشح حزب "البلد" التركي المعارض، انسحابه من السباق الرئاسي