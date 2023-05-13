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الكشف عن "أرقام مثيرة" تخص الصراع الدائر في السودان


فر قرابة 200 ألف شخص من السودان منذ اندلاع النزاع في منتصف أبريل، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف داخل البلاد، حسبما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة.

وقال المتحدثة باسم المفوضية السامية للاجئين أولغا سارادو للصحفيين في جنيف: "مع تواصل أعمال العنف في السودان للأسبوع الرابع، اضطر قرابة 200 ألف من اللاجئين والعائدين إلى الفرار من البلاد، مع عبور مزيد من الأشخاص الحدود طلبا للأمان".

وقالت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع إن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخل السودان في أعقاب اندلاع المعارك في 15 أبريل والتي أدت إلى مقتل أكثر من 750 شخصا وجرح 5000 آخرين.

وفي حديثها عن الفارين من السودان حذرت سارادو من أن "الاستجابة الإنسانية صعبة ومكلفة"، مشيرة إلى أن "اللاجئين والعائدين يصلون إلى مناطق حدودية نائية حيث الخدمات والبنى التحتية شحيحة أو غير متوافرة ويعاني السكان المضيفون تحت وطأة تغير المناخ وندرة الغذاء".

وقالت إن "موسم الأمطار المقبل سيجعل الأمور اللوجستية أكثر صعوبة عندما ستصبح العديد من الطرق غير سالكة".

بالنسبة إلى تشاد المجاورة، قالت إن نحو 30 ألف لاجئ وصلوا في الأيام الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للذين وصلوا من السودان في الأسابيع الأخيرة إلى 60 ألفاً.

وأضافت "ما يقرب من 90 في المئة من اللاجئين هم من الأطفال والنساء منهن العديد من الحوامل".

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعاني 20 بالمئة من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات من سوء التغذية الحاد.

من ناحية أخرى، قالت سارادو إن المفوضية ترحب بتوقيع الطرفين العسكريين المتحاربين في السودان مساء الخميس على إعلان يتعهّدان فيه احترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية.

وتعهد الجانبان في محادثات بمدينة جدة السعودية في ساعة متأخرة الخميس حماية المدنيين، لكن لا شيء يبدو أنه سيتغير على الفور.

وقالت "نأمل أن يسمح (الاتفاق) بإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها واستعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء".

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