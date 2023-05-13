"نادي العقوبات".. روسيا تؤيد مقترحا إيرانيا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، عن تأييد فكرة وزير العدل الإيراني أمين رحيمي لتأسيس "نادي العقوبات" يضم الدول الخاضعة للقيود لمواجهتها معا.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية ان "الوزير الإيراني قدم المقترح خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي، المنعقد حاليا في المدينة الروسية، كذلك اقترح رحيمي رفع دعوى قضائية ضد الدول التي فرضت العقوبات ومطالبتها بتعويضات".

وعلق مدفيديف على المقترح الإيراني قائلا: "لمَ لا.. يجب أن نقاتل معا"، وأضاف أن العقوبات تفرض من جانب واحد وغالبا دون قرار أممي ولا تعترف بها الدول الخاضعة للقيود.

ووصل وزير العدل الإيراني أمس إلى روسيا للمشاركة في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي الحادي عشر، المنعقد في مدينة سان بطرسبرغ من 11 وحتى 13 ايار الجاري.