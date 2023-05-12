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باكستان.. الإفراج عن عمران خان بكفالة بعد إلغاء توقيفه


قررت السلطات القضائية في باكستان الإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة لمدة أسبوعين بعد قرار من المحكمة العليا بأن اعتقاله غير قانوني.

وفي وقت سابق، اليوم، وصل عمران خان إلى المحكمة لجلسة طلب إطلاق سراحه بكفالة، غداة إعلان المحكمة أن توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع والذي أثار احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد، غير قانوني.

ووصل إلى المحكمة العليا في إسلام آباد في موكب وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار المئات من عناصر الشرطة والقوات المسلحة.

وتم اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الثلاثاء الماضي، من قبل موظفي مكتب التقارير الوطنية (الاستخبارات الاقتصادية) في قضية "قدير تراست".

ويرى المحققون أن خان بالتعاون مع زوجهته وزعماء حزب "تحريك إنصاف" تلقوا 5 مليارات روبية وعشرات الهتكارات من الأرض من شركة "Bahria Town" التي يقع مقرها في إسلام آباد مقابل حماية الشركة في قضية تبييض أموال، في حين ألحق الاتفاق بين الشركة وقيادة الحزب ضررا بخزينة الدولة بمبلغ 50 مليار روبية. وأصدرت محكمة في إسلام آباد، أمس الأربعاء، قرارا حول اعتقال عمران خان لمدة 8 أيام.

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