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الدفاع الروسية: تدمير 25 مسيرة أوكرانية وتصفية أكثر من ألف مسلح


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 25 مسيرة أوكرانية ومخازن أسلحة أمريكية الصنع وإسقاط مقاتلة أوكرانية Su-25 في دونيتسك وصد هجوم كبير في اتجاه سوليدار وتصفية أكثرمن 1185 مسلحا.

وبحسب البيان اليومي ل‍وزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

-في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مركبتين قتاليتين من طراز Grad MLRS، ومدفعية M109 Paladin أمريكي الصنع، ومدفعية Akatsiya ذاتية الدفع.

-في محور كراسني ليمانسك، تصفية أكثر من 75 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya ، ومدافع هاوتزر D-20 وتم القضاء على مجموعتين من التخريب والاستطلاع في جمهورية لوغانسك الشعبية.

-في محور دونيتسك تواصل القوات الروسية وقوات فاغنر قتال القوات الأوكرانية في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك ونفذت المقاتلات الروسية 9 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 64 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية. وقضت القوات الروسية على مجموعات مسلحة أوكرانية في تشاسوف يار وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

-وفي اتجاه سوليدار تم صد جميع المحاولات الهجومية نفذتها القوات الأوكرانية أمس على طول خط التماس بين الطرفين بطول أكثر من 95 كيلومترا. وشنت 26 هجوما، شارك فيه أكثر من ألف عسكري، وما يصل إلى 40 دبابة، وصدت قواتنا جميع العمليات ولم يسمح بأي اختراقات في الدفاعات الروسية.

-وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 900 جندي ومرتزق، وتدمير أكثر من 30 مركبة مدرعة، ومدافعين من طراز D-30 ومدفع هاوتزر L-118.

-أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة أوكرانية من طراز Su-27 تابعة بالقرب من قرية تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للواء الآلي 110 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية أفدييفكا.

-أيضا في محور دونيتسك دمرت القوات الروسية، مدافع هاوتزر D30، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع. كما تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للواء الآلي 54 للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

-في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 110 جندي، وتم تدمير المدفعية ذاتية الدفع Gvozdika.

-في محور خيرسون، تم تصفية نحو 40 جنديا أوكرانيا وتدمير نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع، وتدمير قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya.

-تم تدمير منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من مدينة زابوروجيه.

-تم تدمير رادار مضاد للبطارية من طراز AN / TPQ-36 أمريكي الصنع بالقرب من قرية بوروفايا بمنطقة خاركوف.

-أيضا في منطقة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك، تم تدمير مجمع الرادار الأوكراني للاستطلاع والسيطرة على الحرائق "Zoo-1".

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS و Uragan.

-تم تدمير 25 مسيرة أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقة زابوروجيه ومنطقة خيرسون.

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