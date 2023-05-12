أمريكا: سنبذل قصارى جهدنا لسد نقص الأسلحة في أوكرانيا

تعهد وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن، بسد نقص الأسلحة في أوكرانيا.

قال بلينكن: إن "الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لتعويض نقص الأسلحة في أوكرانيا إذا أبلغت كييف واشنطن بذلك".

وخلال حديثه مع شبكة "بي بي إس"، طُلب من بلينكن التعليق على كلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي قال فيه إن الغرب لم يزود القوات المسلحة الأوكرانية بما يكفي من العربات المدرعة لشن هجوم مضاد.

وردا على هذا السؤال، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نحن نعمل يوميا مع أوكرانيا ومع تحالف من الدول للتأكد من حصوله (نظام كييف) على الدعم".

وأضاف: "إذا كان هناك نقص في الأسلحة والذخيرة، سيقولون لنا، وسنبذل قصارى جهدنا لتجديدها".