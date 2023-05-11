الصفحة الدولية

الرياض تُعين سفيراً لها في طهران


 

 

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن السعودية عينت سفيرها لدى إيران، مبينا أن طهران ستقوم بخطوة مماثلة قريبا.

وفي تصريح من الطائرة خلال رحلة عودته من موسكو حيث شارك في الاجتماع الرباعي الذي جمع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا، قال عبداللهيان إن "المملكة العربية السعودية عينت سفيرها الجديد لدى طهران ونحن أيضا سنقوم بخطوة مماثلة قريبا".

وأكد أن "العمل جار لإعادة فتح سفارتي البلدين".

وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران أنهما اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما.

كما سيعمل البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

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