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تعليق أمريكي يخص "الديون": صعوبات تطال الجميع


حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيولد صعوبات ومشاكل تطال جميع أنحاء العالم.

وقال خلال حضوره ملتقى بنيويورك: "إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم كله سيواجه مشاكل".

وفقا للرئيس الأميركي، الجمهوريون أوجدوا الأزمة الحالية، نظرا لأن الولايات المتحدة في الواقع قادرة على سداد ديونها. وحذر من أن التخلف عن السداد في حال حدوثه، سيجر اقتصاد البلاد إلى الركود، وسيضر بسمعة واشنطن الدولية بشكل كبير.

في يناير، وزارة الخزانة الأمريكية أخطرت الكونجرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية " نتيجة لصعود سقف الدين وبلوغه 31.381 تريليون دولار.

البيت الأبيض من جهته طالب الكونجرس برفع هذا المؤشر دون شروط، لكن مجلس النواب، الذي تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، يربط هذا الإجراء بضرورة تخفيض الميزانية، وخفض النفقات الحكومية.

بدورها، حذرت وزيرة المالية جانيت يلين في وقت سابق من أن الحكومة لن تتمكن من مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها، بحلول 1 يونيو، إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن الدين الوطني.

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