تشاووش أوغلو يتوجه إلى موسكو لحضور الاجتماع الرباعي حول سوريا

يتوجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران وسوريا.

وذكرت الخارجية التركية في بيان لها أن الاجتماع سيناقش تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، إلى جانب مكافحة الإرهاب والعملية السياسية في سوريا وعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل آمن وكريم.

ومن المتوقع أن يعقد تشاووش أوغلو لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد قال إن بلاده ستبحث العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، خلال الاجتماع الرباعي المزمع عقده في العاصمة الروسية موسكو يوم غد الاربعاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا.

وأضاف تشاووش أوغلو في لقاء متلفز أن الاجتماع الذي سيعقد يوم غد سيتركّز حول الملف السوري وسيتناول أيضاً تشكيل الأرضية اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بشكل آمن.

واكد تشاووش اوغلو ضرورة أن يعود اللاجئون السوريون إلى بلدهم بشكل "آمن وإنساني وعلى دفعات، ووفق خطة معينة مشيرا الى عودة 550 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى المناطق التي تتواجد فيها قوات بلاده في الشمال السوري.

وشدد على أهمية "التعاون" مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب النظام السوري، من أجل تأمين عودة اللاجئين وان تتم عملية عودة اللاجئين السوريين بشكل "شفاف" بالتنسيق مع الأمم المتحدة مشيرا الى ان ذلك يتطلب حالياً توفير الأمن لهم وتلبية احتياجاتهم