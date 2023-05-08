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الصين تحدد موقفها من نشر غواصات أمريكية في الخليج العربي


اعلن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، اليوم الاثنين، أن بلاده تعارض نشر غواصات أمريكية مزودة بصواريخ "توماهوك" المجنحة في منطقة الخليج العربي بهدف مواجهة إيران.

وقال غانغ: "إن منطقة الشرق الأوسط هي ملك لشعوب منطقة الشرق الأوسط وليس فناء خلفيا لأي طرف آخر".

وأضاف: "نصر على أنه يجب على هذه الدولة (الولايات المتحدة) أن تلعب دورا إيجابيا من خلال الحفاظ على السلام والاستقرار وليس العكس".

وأشار غانغ إلى أن "بلدان الشرق الأوسط "بحاجة إلى المصالحة وليس التصعيد"، مذكرا أنه في الوضع الحالي العداء أمر غير مقبول والحوار السلمي مطلوب".

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