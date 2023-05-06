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اخر حصيلة لعدد القتلى خلال الاشتباكات في السودان


أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ بدء المواجهات المسلحة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى 479 وإصابة 2518 آخرين بعد 21 يوما من الاشتباكات المسلحة.

وقالت اللجنة في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مازالت الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لليوم الواحد والعشرين على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".

توقفت جميع المستشفيات والمرافق الصحية في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور غرب البلاد، معلنة عن حصر 100وفاة منذ 24 نيسان/إبريل.

وأضافت: "يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

وأشارت إلى "ارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 479 و2518 إصابة".

وأكد بيان اللجنة، إلى "استمرار توقف جميع المستشفيات والمرافق الصحية في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور غرب البلاد، معلنة عن حصر 100وفاة منذ 24 نيسان/ إبريل بينما لا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات حتى الآن".

وقُتل مئات الأشخاص وفرّ مئات الآلاف من منازلهم في السودان منذ أن بدأت المعارك بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع قبل ثلاثة أسابيع.

واتّفق الجانبان على "عدد من الهدنات القصيرة، لكن لم يتمّ الالتزام بأي منها بالكامل، واستمرّت الضربات الجوية والاشتباكات المسلّحة على مدار الأسابيع الماضية".

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