ايران تنفذ حكم الاعدام المخطط الرئيس للهجوم الإرهابي في الاهواز عام 2018

نفذت ايران اليوم السبت، حكم الاعدام بحق " الايراني السويدي حبيب شعب" بعد ادانته بالارهاب.

وقالت وكالة "فارس" إنه "تم فجر اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق حبيب فرج الله جعب الملقب بـ "حبيب أسيود" رئيس "حركة النضال" الإرهابية والمخطط الرئيس للهجوم الإرهابي على استعراض القوات المسلحة في مدينة أهواز عام 2018، والذي أسفر عن استشهاد وجرح عدد كبير من المواطنين".

وكان جعب قد اعتقل في تشرين الاول من العام 2020 في تركيا من قبل قوات الأمن الإيرانية.

ووفق ما ذكرت "فارس"، فقد تزعم جعب "حركة النضال" الانفصالية منذ عام 2005 بدعم مخابراتي من الموساد الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات في السويد وبعض دول المنطقة.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أنه "نتيجة للأعمال الإرهابية والدموية التي قامت بها هذه الحركة بقيادته، فقد استشهد أو جرح أكثر من 450 مواطنا إيرانيا"