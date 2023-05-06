الامم المتحدة: 19 مليون شخص في السودان قد يعانون من الجوع

حذر متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نقلا عن برنامج الغذاء العالمي، من أن الصراع في السودان، قد يسبب الجوع وسوء التغذية لـ19 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش: "يتوقع برنامج الأغذية العالمي زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان بما يتراوح بين مليوني و2.5 مليون شخص، وهذا يرفع اجمالي العدد اى 19 مليون شخص في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة إذا استمر الصراع الحالي"، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".

ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.