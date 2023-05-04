الصفحة الدولية

ترامب يدلي بشهادته بشأن تهمة الاغتصاب ويصفها بالسخيفة


وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مزاعم إحدى الكاتبات بأنه اغتصبها في أحد المتاجر في مانهاتن بأنها "سخيفة ومثيرة للاشمئزاز"، وذلك في شهادة في مقطع فيديو عرض أمام المحكمة.

وفي الفيديو الذي تم التقاطه في أكتوبر الماضي أكد ترامب الذي يزور إيرلندا حاليا، أن المزاعم "مختلقة وأن الاعتداء لم يحدث أبدا".

ولعب محامو المدعية وكاتبة العمود، إي جان كارول، نحو 30 دقيقة من أقوال الرئيس السابق، والتي تضمنت إنكاره القاطع للاتهامات، التي قدمتها كارول منذ فترة طويلة ضد ترامب، وقالت فيها إنه هاجمها في منتصف التسعينيات في إحدى غرف ملابس بأحد المحال.

وقال ترامب: "إذا حدث ذلك، فسيتم الإبلاغ عنه في غضون دقائق"، معتبرا أنه من المفترض أن المتسوقين والموظفين في "المتجر المزدحم للغاية" كانوا قد سمعوا ضجة وأبلغوا السلطات.

وقال محامو ترامب إنهم لن يستدعوا أي شهود، وقال القاضي إن المرافعات الختامية ستحدث على الأرجح، الاثنين، قبل أن تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها، الثلاثاء.

ولدى سؤاله عن القضية أثناء سفره في إيرلندا، قال ترامب للصحفيين: "سمعت أننا نعمل بشكل جيد للغاية في نيويورك".

وتسعى كارول للحصول على تعويضات مالية غير محددة وسحب تصريحات ترامب التي تزعم أنها تشهيرية.

ونفى ترامب معرفته بكارول، قائلا ذات مرة إنها "ليست من نوعي المفضل"، وجادل بأن مزاعمها هي محاولات ذات دوافع سياسية لتشويه سمعته وحرمانه من البيت الأبيض.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يدلي بشهادته بشأن تهمة الاغتصاب ويصفها بالسخيفة
إيران تدشن مصنعا لإنتاج "الكعكة الصفراء"
"خيانة أسرار".. شرطة برلين تفتح تحقيقا في تسريب نبأ زيارة زيلينسكي إلى ألمانيا
القوات الروسية تعلن سيطرتها على احياء جديدة في باخموت
أوكرانيا ترد على اتهامها بمحاولة قتل بوتين
الدعم السريع تتصدى لهجوم على مواقعها في الخرطوم
سوريا وإيران توقعان مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي
إحباط هجوم أوكراني لاغتيال الرئيس الروسي
جنوب السودان: البرهان وحميدتي وافقا على هدنة لمدة 7 ايام
روسيا تحصي خسائر الجيش الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك