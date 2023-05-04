إيران تدشن مصنعا لإنتاج "الكعكة الصفراء"

أعلنت إيران بدء تشغيل مصنع ساغند أردكان لإنتاج "الكعكة الصفراء" في محافظة يزد، وذلك بخبرات محلية خالصة.

وحضر حفل بدء التشغيل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومحافظ يزد ومجموعة من المسؤولين بالمحافظة.

وقال محافظ يزد، مهران فاطمي، في حفل تدشين المصنع، إنه و"بجهود العلماء والمهندسين الإيرانيين، أصبحت دورة الوقود النووي من مظاهر بناء القوة في الجمهورية الإسلامية، حيث باتت إيران في مستوى ملحوظ في هذا المجال".

وأوضح فاطمي بأن "220 ألف طن من الخامات التي تستخرج من مناجم محافظة يزد تنتج 20 ألفا من الكعكة الصفراء.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مصنع ساغند لانتاج الكعكة الصفراء أنجز من مراحل التأسيس حتى الانتاج بأيدي خبراء ومتخصصي منظمة الطاقة الذرية الايرانية، معتبرة "تشغيل هذا المصنع انجازا مهما في مجال انتاج الوقود النووي في إيران".