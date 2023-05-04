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"خيانة أسرار".. شرطة برلين تفتح تحقيقا في تسريب نبأ زيارة زيلينسكي إلى ألمانيا


فتحت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، تحقيقا في تسريب أحد عناصرها إلى وسائل الإعلام أنباء بشأن زيارة يعتزم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، القيام بها إلى برلين هذا الأسبوع.

وأكدت الشرطة فتح تحقيق "بشبهة خيانة أسرار" غداة نشر صحيفة ألمانية أنباء عن استعدادات لزيارة زيلينسكي.

وكانت صحيفة "بي زي" اليومية نقلت الأربعاء عن مصدر في الشرطة أن زيلينسكي سيصل إلى برلين في 13 مايو، وسيقام له في اليوم التالي استقبال رسمي من قبل المستشار أولاف شولتس، ولاحقا من قبل الرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

وأضافت أن الرئيس الأوكراني سينتقل بعد ذلك بمروحية إلى مدينة آخن في غرب ألمانيا لتسلم جائزة شارلمان التي تمنح سنويا لشخصيات ومؤسسات ساهمت في الفكرة الوحدوية الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة تأكيده أن الأخيرة لديها "خبرات متعددة في التعامل مع هذا النوع من زيارات الدولة، لكن يجب ألا نقع أسرى الروتين"، مضيفا "نقوم بالتحضير لزيارة زيلينسكي باجتهاد وتركيز".

ووجهت قائدة الشرطة باربرا سلوفيك، انتقادات لاذعة إلى المصدر الذي لم يكشف اسمه، ونقل عنها بيان الشرطة الخميس قولها إن قيام "فرد واحد بتشويه سمعة شرطة برلين بطريقة مخزية إلى هذه الدرجة، على المستويين الوطني والدولي أمر لا يُحتمل".

وأضافت "لا يمكنني سوى الافتراض أنه (المصدر) لم يكن مدركا لمدى سوء ما قام به"، مشددة على أن "تفضيل العناوين العريضة لصحيفة على مصداقية شرطة برلين والثقة الموضوعة بنا، لا يمكن تقبّله في أي حال من الأحوال".

وشكل تسريب نبأ الزيارة إحراجا لبرلين التي لم تكن قد أعلنتها رسميا، وأثار غضب كييف، وفق موقع "تي أونلاين" الالكتروني الألماني.

ونقل الموقع عن مصادر حكومية أوكرانية إعرابها عن "خيبة أمل عميقة في كييف لأن معلومات شديدة الحساسية متعلّقة بأمن الرئيس زيلينسكي يتم تسريبها من قبل مصادر ألمانية".

 

وأجرى زيلينكسي زيارتين غير معلنتين مسبقا إلى أوروبا هذا الأسبوع، إذ زار فنلندا الأربعاء ووصل إلى هولندا صباح الخميس.

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"خيانة أسرار".. شرطة برلين تفتح تحقيقا في تسريب نبأ زيارة زيلينسكي إلى ألمانيا
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