القوات الروسية تعلن سيطرتها على احياء جديدة في باخموت

اعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس ان فصائل هجومية سيطرت على حيين آخرين من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي :" ان خسائر القوات الأوكرانية على محور دونيتسك حيث تقع أرتيوموفسك، بلغت نحو 255 جنديا خلال يوم، بالإضافة إلى 70 جنديا على محور كراسني ليمان و30 جنديا على محور كوبيانسك و30 آخرين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و35 جنديا على محور خيرسون".

واضافت : ان مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 416 طائرة، و230 مروحية، و3949 طائرة بدون طيار، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8967 دبابة ومدرعة أخرى، و1095 راجمة صواريخ ، و4728 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و9949 مركبة عسكرية خاصة