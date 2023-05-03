أوكرانيا ترد على اتهامها بمحاولة قتل بوتين

علقت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، على اتهامها بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر طائرتين مسيرتين.

وقال مسؤول في الرئاسة، إن "أوكرانيا ليس لديها أي علاقة بالهجوم على الكرملين، وأن روسيا قد تكون بصدد الإعداد لهجوم واسع على البلاد بسبب مزاعم هذا الهجوم".

وأضاف: "هذه الهجمات لا تحقق أو تغير شيئا في مسار المعركة".

وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم، اسقاط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.