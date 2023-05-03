الصفحة الدولية

الدعم السريع تتصدى لهجوم على مواقعها في الخرطوم


أعلنت "الدعم السريع" تصديها لهجوم على مواقع تمركز قواتها في منطقة وسط الخرطوم بالقرب من موقف شروني صباح اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه "اختراق مفضوح للهدنة المعلنة".

وقالت القوات في بيان لها: "تصدت قوات الدعم السريع إلى مغامرة من قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد بزي قوات شرطة الاحتياطي المركزي حاولت الهجوم على مواقع تمركز قواتكم الباسلة في منطقة وسط الخرطوم بالقرب من موقف شروني اليوم الأربعاء في اختراق مفضوح للهدنة المعلنة".

وأضاف البيان: "تم حسم المعتدين في أقل من 10 دقائق فيما ولت أذيالهم المهزومة المدحورة هاربة كعادتها"، منوها إلى "أنه تم تدمير عدد 4 عربة لاندكروزر واستلام عدد 5 عربة 4 لاندكروزر وبوكس وتدمير 4 دبابات وإستلام واحدة بحالة جيدة".

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدعم السريع تتصدى لهجوم على مواقعها في الخرطوم
سوريا وإيران توقعان مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي
إحباط هجوم أوكراني لاغتيال الرئيس الروسي
جنوب السودان: البرهان وحميدتي وافقا على هدنة لمدة 7 ايام
روسيا تحصي خسائر الجيش الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية
مقتل وزير أوغندي على يد حارسه الشخصي
تدمير رادار أوكراني "متخفي" بصاروخ روسي
السعودية وإيران تصويب البوصلَة وتصحيح مسار العلاقات
"تحاول الهيمنة على العالم".. كوريا الشمالية توجه اتهاماً لواشنطن بشأن جارتها الجنوبية
المركزي السوداني يطمئن: ودائع المواطنين في الجهاز المصرفي بأمان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك