الصفحة الدولية

السعودية وإيران تصويب البوصلَة وتصحيح مسار العلاقات


د. إسماعيل النجار ||

 

وبإتجاه حارة حريك ستكون خطوة الرياض الأخيرة بعد سوريا ليكتمل مشوار المصالحة والممالحة بين أعداء الأمس إخوة اليوم،

إنَّ ما خَيَّمَ بالماضي من ظلامٍ دامس في سماء البلدين طِوال عقدٍ من الزمَن وكانَ يُخَيِّمُ على العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة السعودية هوَ من فِعل فاعل صهيوأميركي وكانَ مُوَجهاً ضد كُل مَن يقف بصف القضية الفلسطينية ويناصرها بهدف إضعاف شعب فلسطين وحركات المقاومة التي تناضلُ وتُجاهد ضد الإحتلال من أجل وضع حَد ونهاية له وليستعيد شعب الجبارين أرضه وحقوقهُ وتعود أرض الإسراء والمعراج إلى حضن الإخوة العَرَب،

لقاء التفاهم والمصالحة بين البلدين الجارين بِما يمثلان من ثقل إسلامي وازن على الساحة الدولية تحوَّلَ إلى شوكة في حلق الأميركيين والصهاينة وحاجزاً كبيراً أمام إستكمال هاتين العصابتين لمشاريعهما الفتنوية والتفتيتية في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، حيث توقفَت عَجَلَة قطار التحالف العسكري الذي سعىَ إليه رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو برعاية أميركية، وانعدمَت فُرَصِهِ وحظوظِهِ تماماً،

كما تمَ إبطاء دوران عَجَلَة التطبيع المتسارع بين السعودية وإسرائيل،

المصالحة التاريخية هذه هَدَّئَت النفوس في اليَمن التي لا زالت يَدها على الزناد حتى تصدُق نوايا محمد بن سلمان بتنفيذ مطالب حكومة صنعاء المُحِقَة  الذي يتعرَّض لضغوط هائلة من واشنطن للإنسحاب من الإتفاق وعدم ترك فراغ لن يملئه أي طرف آخر،

وانسحَبت المصالحة أيضاً على سوريا حيث تسارعت وتيرَة الإتصالات والزيارات بين عواصم البلدين وأصبحت المياه في مجراها الطبيعي،

بقيَت حارة حريك في بيروت الصخرة الأصلب الذي يحلم ولي العهد السعودي بالوقوف على بابها ومصافحة سيدها والأمر غير مُستَبعد وليسَ ببعيد لطالما أن المملكة قررت أن تسمع وتصغي إلى صَوت العقل وتحترم مطلب حزب الله "الواحد" بعدم التآمر والتحريض على المقاومة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية إلَّا بما هو إيجابي،

بكل الأحوال إذا صدقت النوايا فإن قطار التطبيع السعودي الإيراني السوري اللبناني يسير بسرعه ودون إبطاء والامر يصُب في مصلحة الجميع، المتضرر الوحيد منه هيَ أميركا وأذنابها في المنطقة،

وفي خِضَم هذه الخطوات المتسارعة نحو استكمال المصالحات صدمت الهستيريا أدمغة المتاجرين المسترزقين في الداخل اللبناني على حساب اللبنانيين الفقراء واندفعوا لإستغلال الخلافات في كل بقعه من لبنان وكان آخرها مؤتمر خلدة الذي خرجوا منه خاليي الوفاض بعدما صدَّهم العقل الراجح ورافضي الفتنة في المنطقة،

وَفَّقَ الله الجميع وحمى لبنان.

 

بيروت في....

          1/5/2023

 

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السعودية وإيران تصويب البوصلَة وتصحيح مسار العلاقات
"تحاول الهيمنة على العالم".. كوريا الشمالية توجه اتهاماً لواشنطن بشأن جارتها الجنوبية
المركزي السوداني يطمئن: ودائع المواطنين في الجهاز المصرفي بأمان
"لقاء السيد والخادم".. كوريا الشمالية تعلق على زيارة رئيس جارتها الجنوبية لأمريكا
بزيارة رسمية.. الرئيس الإيراني في دمشق الأربعاء المقبل
قوات فاغنر: القوات الأوكرانية حاولت تدمير مستودعات الأسلحة السوفيتية في سوليدار
اندلاع حريق في بنك السودان المركزي
الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بسرقة بنك الخرطوم
اصابة أركان قيادة المجموعة القتالية الأوكرانية بضربة روسية دقيقة
زعيم المعارضة التركية يعد بإعادة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها في حال فوزه بالرئاسة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك