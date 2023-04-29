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اصابة أركان قيادة المجموعة القتالية الأوكرانية بضربة روسية دقيقة


 اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، إن القوات الروسية وجهت ضربة باستخدام الأسلحة الدقيقة المحمولة بحرا على أركان قيادة المجموعة القتالية الأوكرانية خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار كوناشينكوف في البيان اليومي لنتائج العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا/بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس/ الروسية إلى أنه : تم توجيه ضربة متعددة بأسلحة دقيقة طويلة المدى محمولة بحرا على موقع قيادة المجموعة القتالية المتكاملة الأوكرانية في خيرسون، وقد تحقق الهدف من الضربة.

وأضاف كوناشينكوف : أن القوات الروسية واصلت عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك بمنطقة دونيتسك، وقدمت وحدات القوات المحمولة جوا الدعم لفرق الهجوم على الأجنحة.

ولفت كوناشينكوف إلى : أن الطيران التكتيكي الروسي والقوات البرية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة من مجموعة القتال الجنوبية الروسية أحبطت محاولات أوكرانية لشن هجوما مضادا من مستوطنات تشاسوف يار وكالينينا وكراسنوي في دونيتسك، موضحا أن الطائرات المقاتلة الروسية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 طلعات جوية، بينما استهدفت مدفعية المجموعة القتالية 58 هدفا ناريا في تلك المنطقة.

وفيما يخص الخسائر من الجانب الأوكراني في دونيتسك، أشار المتحدث باسم الجيش الروسي إلى أن "الخسائر الإجمالية للجانب الأوكراني في اتجاه دونيتسك تجاوزت 575 جنديا ومرتزقة أوكرانيًا ودبابتين و3 مركبات قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرّعتين و14 مركبة آلية ومنظومة مدفعية آلية

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اصابة أركان قيادة المجموعة القتالية الأوكرانية بضربة روسية دقيقة
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