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زعيم المعارضة التركية يعد بإعادة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها في حال فوزه بالرئاسة


اكد زعيم المعارضة في تركيا منافس رجب طيب اردوغان في الانتخابات المقبلة كمال كيلجدار أوغلو أنه اذا فاز بالرئاسة سيعيد العلاقات مع سوريا إلى عهدها السابق.

وقال كليجدار في كلمة له اليوم السبت أمام تجمع انتخابي جماهيري بولاية قيسري وسط تركيا : “خلال عامين كحد أقصى سنتصالح مع سوريا، وسنعيد علاقاتنا الطبيعية معها بشكل كامل، وسنعيد فتح السفارات بين البلدين، وسنعيد السوريين المقيمين في تركيا والذين بلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين شخص، إلى بلادهم”.

واضاف : انه في حال فوزه بالرئاسة سيسعى لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بشأن انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن أنقرة ستحافظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا، على الرغم من أنه وحلفاؤه لا يرون أنه من الصواب قيام روسيا بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وأشار الى أن مهمة رئاسته ستكون منع تركيا من التحول إلى دولة حكم استبدادي مطلق، بل استعادة المؤسسات الديمقراطية والبدء في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بلاده.

واكد كليجدار ان استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية التعبير كل هذه الأمور يجب أن تعود وان اولويته هي الحرية والديمقراطية .

ويعتبر كيلجدار أوغلو المنافس الأول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في 14 مايس القادم .

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زعيم المعارضة التركية يعد بإعادة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها في حال فوزه بالرئاسة
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