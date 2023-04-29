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بعد تحطم 4 مروحيات خلال شهر.. أمريكا تتخذ قراراً بشأن تحليق طائراتها


قرر الجيش الأمريكي منع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة الأسبوع المقبل، باستثناء المهام الأساسية، بعد تحطم أربع مروحيات خلال شهر واحد.

وأمر الجنرال جيمس ماكونفيل رئيس أركان الجيش الأمريكي "بتجميد الطلعات الجوية بعد حادثين سقط فيهما قتلى" الخميس في ألاسكا وأواخر مارس في ولاية كنتاكي، أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص وتسعة أشخاص على التوالي، حسب بيان.

وأضاف أن "هذا القرار يمنع جميع طياري الجيش من الطيران باستثناء المشاركين في مهام أساسية، إلى أن يكملوا التدريب اللازم".

وتابع أنه خلال هذه الفترة "سيراجع الجيش إجراءات الموافقة وإدارة المخاطر وبرنامج التدريب على صيانة الطيران وتوحيد تدريب الأطقم الجوية وإدارتها ومسؤولية الإشراف".

وقال إن الوحدات العاملة يجب أن تنجز هذا التوقف من الأول إلى الخامس من مايو، والحرس الوطني والاحتياط بحلول 31 مايو.

ولقي ثلاثة جنود أمريكيين مصرعهم وجرح رابع الخميس في تصادم مروحيتين هجوميتين من طراز أباتشي أثناء عودتهما من تدريبات في ألاسكا.

وفي نهاية مارس، قتل تسعة جنود في تحطم مروحيتين من طراز بلاك هوك خلال تمرين ليلي في كنتاكي.

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