انطلاق عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية في المعابر الحدودية

بدأت صباح اليوم الخميس عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، على المعابر الحدودية للمواطنين الاتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد.

وذكرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا في بيان لها انها اقامت صناديق اقتراع في المعابر الحدودية المفتوحة مع بلغاريا واليونان وتستمر عمليات التصويت في المعابر الحدودية حتى 14 مايس المقبل.

ومن المقرر ان يتوجه الناخبون في عموم البلاد إلى صناديق الاقتراع في الرابع عشر من الشهر المقبل لانتخاب مرشحيهم.

ويتنافس على منصب الرئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشحا عن تحالف الشعب، بقيادة حزبي /العدالة والتنمية" و"الحركة القومية وعن تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري ومحرّم إينجه رئيس حزب البلد وسنان أوغان مرشحا عن تحالف الأجداد.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب اللجنة العليا للانتخابات / 64 / مليونا و113 ألفا و941 ناخبا