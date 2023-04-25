مدفيديف يعلق على ترشح "الجد اليائس" بايدن للانتخابات الأمريكية

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي أعلن نيته المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 بالـ "الجد البائس".

وقال مدفيديف: "بايدن اتخذ قراره. الجد اليائس. لو كنت مكان العسكريين الأمريكيين، كنت سأقوم على الفور بصنع حقيبة مزيفة بها رموز نووية مزيفة في حالة فوزه، لتجنب عواقب لا يمكن إصلاحها".

إلى ذلك، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن ترشيح الرئيس الحالي جو بايدن لولاية رئاسة ثانية ستكون له عواقب وخيمة قد تصل إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأعلن بايدن رسميا في وقت سابق من هذا اليوم أنه ينوي الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الولايات المتحدة في عام 2024.