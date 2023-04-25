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ترامب يوجه انتقاداً لسياسات بايدن ويصف أمريكا بـ"مكب للنفايات"


انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سياسات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في مجال الهجرة لأنها حولت الولايات المتحدة إلى "مكب للنفايات".

وأضاف ترامب في تعليقه يوم أمس على احتمال إعلان بايدن عن نيته الترشح للرئاسة في عام 2024: "خلال فترة إدارتي، كانت لدينا الحدود الأكثر أمانا في تاريخ الولايات المتحدة. في عهد بايدن، تم إلغاء الحدود الجنوبية ودخل ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا رغم أن الكثيرين منهم في غاية الخطورة. نحن أصبحنا مثل مكب نفايات. امتلأت مدننا بالمشردين ومدمني المخدرات والمجرمين العنيفين".

وشدد ترامب بشكل خاص في حديثه، على أن نتيجة فترة بايدن الرئاسية شهدت "أقوى تضخم في نصف قرن" وتميزت "بكارثة في أفغانستان".

كما أشار ترامب إلى أن العالم يقف "على شفا حرب عالمية ثالثة"، بسبب سياسات بايدن.

ومن المعروف أن ترامب كان قد وعد خلال حملته الانتخابية في عام 2016، بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وطرد الذين تمكنوا من دخول الولايات المتحدة. وبعد توليه السلطة، أوعز بتشييد جدار على طول الحدود مع المكسيك.

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