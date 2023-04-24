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فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في السودان حتى إشعار آخر..


أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إغلاق السفارة الفرنسية في السودان حتى إشعار آخر.

وقالت الخارجية في بيان إن السفارة ستواصل أعمالها من باريس.

وتتسارع عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، خلال الساعات الأخيرة، مع دخول الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها العاشر.

وأجلت دول السعودية، والولايات المتحدة، والأردن، وفرنسا، وهولندا، والدنمارك، وفرنسا، جانبًا من رعاياها في السودان، بحرًا وجوًا، فيما أعلنت دول أخرى عن خطط للإجلاء.

 

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