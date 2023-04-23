الصفحة الدولية

بـ6 طائرات.. أمريكا تجلي رعاياها من السودان


أجلت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها من السودان عبر 6 طائرات حطت في العاصمة الخرطوم، فجر اليوم الأحد.

وقالت قوات الدعم السريع إنها أجرت تنسيقاً مع القوات الأمريكية للإشراف على العمليات اللازمة التي سبقت الإجلاء، حسب بيان صادر من الدعم السريع.

وأجرى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، مع قائد القوات الأمريكية أفريكوم الجنرال مايكل لانجلي، مباحثات حول الأزمة التي يعيشها السودان وتأثيرها على المواطنين والمقيمين من الجاليات الأجنبية، بما في ذلك رعايا الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال حميدتي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه أكد للجنرال لانجلي "التزامنا بالهدنة المعلنة ووقف إطلاق النار والتعاون لدعم جهود واشنطن بشأن إجلاء رعاياها من السودان".

وأعلن طرفا الأزمة في السودان، هدنة لـ 72 ساعة بدأت الجمعة لإجلاء رعايا الدول والبعثات الدبلوماسية.

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