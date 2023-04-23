على خلفية الاعمال العسكرية .. تركيا تقرر اجلاء مواطنيها من السودان

أعلنت تركيا اعتزامها إجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة السودان، وذلك على خلفية المواجهات العسكرية بالبلاد.

جاء هذا في بيان صادر، عن السفارة التركية لدى الخرطوم، بحسب وكالة "الأناضول".

وقالت السفارة إنها ستجلي مواطنيها يوم الأحد عن طريق البر لبلد ثالث تمهيدا لإعادتهم إلى البلاد.

ودعت السفارة المواطنين لتجهيز أنفسهم بما يتناسب مع رحلة قد تستغرق نحو 22 إلى 24 ساعة، مشيرة إلى أهمية التزود ببعض الأشياء كالملابس والأحذية المريحة، وحيازة حقائب لا يتجاوز وزنها 8 كيلوغرام بما في ذلك الماء والطعام.