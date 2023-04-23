أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن فشل قوات كييف في هجوم الربيع المضاد، قد يؤدي إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال سوسكين: "الوضع السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والديني في أوكرانيا شديد الصعوبة، وآخر ما يحول دون انفجار داخلي هو الأمل بشن هجوم".

وأكد أن جميع المؤشرات تشير إلى أنه من غير المرجح أن تتمكن القوات الأوكرانية من شن الهجوم، نظرا للنقص الحاد في المعدات والذخيرة.

وأشار إلى أن هذا الوضع تطور بسبب حقيقة أن الإمدادات الغربية لم تكن كافية لمواجهة القوات الروسية. واعتبر "أنه ليس لدى زيلينسكي فرصة لاختراق الدفاعات".

وشدد على أن الوضع على مسرح العمليات يزداد سوءا، وليس لدى كييف أي فرصة للضرب.