ردا بالمثل.. روسيا تطرد اكثر من 20 دبلوماسيا المانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، عن طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً، كردّ انتقامي على إجراء مماثل اتخذته برلين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لمحطة "زفيزدا" التلفزيونية الحكومية، إنّه تمّ طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً من روسيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت بياناً في وقت سابق السبت، أعلنت فيه عن "إجراءات انتقامية" في أعقاب "الطرد الجماعي الجديد" لدبلوماسيين روس من ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية "ندين بشدّة تصرّفات برلين هذه، التي تستمرّ في تدمير.. النطاق الكامل للعلاقات الروسية الألمانية، بما في ذلك بعدها الدبلوماسي