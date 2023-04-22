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أنقرة تتهم واشنطن: تحاول إنشاء دولة إرهابية قرب تركيا


قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن الولايات المتحدة تحاول تشكيل ما وصفها "دولة إرهابية" قرب حدود تركيا.

وأضاف صويلو بحسب قناة "سي إن إن تورك": "بعد أحداث غيزي (احتجاج في اسطنبول تحول إلى اضطرابات في عام 2013)، اصطدمت تركيا بعدد من الأحداث التي أدت إلى انخفاض الاستثمار. يضاف إلى هذا الوباء. نحن واجهنا أكبر موجة هجرة في العالم. هذا محفوف بمجموعة متنوعة من التكاليف. أمريكا تريد إنشاء دولة إرهابية إلى جانبنا. نحن نتخذ الاحتياطات. لقد نفذنا أربع عمليات كبرى ضد ذلك".

ووفقا للوزير صويلو، "هذا الخطر (المتمثل في إقامة دولة إرهابية) لن يختفي ما لم يتم إزالة عامل التأثير الأمريكي".

وقال: "هذا الخطر لن يختفي بدون أمريكا. ماذا فعلت الولايات المتحدة بأفغانستان؟ لو كنت مواطنا أمريكيا، كنت سأحزن على هذا الوضع. كان الناس معلقين تحت عجلات الطائرات. هناك صعوبات في إعادة ترتيب العراق، هناك خسائر مستمرة، هذه ليست مهمة سهلة، لطالما كانت أمريكا تحاول إنشاء دولة إرهابية".

وتابع "على مدى أكثر من 40 عاما، كانت تركيا تقاتل، بقي 86 إرهابيا في الجبال (شمال العراق)، هل يعتقدون حقا أن تركيا لن تكون قادرة التصدي لذلك، بالأمس كنت في هكاري، حيث توجد في منطقة كاتو مارينوس منطقة كان فيها مركز دعم لوجستي لمنظمة إرهابية"، مضيفاً "عندما نفذنا العملية في كاتو، كان هناك مئات الإرهابيين، لكن رغم ذلك نجحنا في منع نقل الموارد المادية والفنية إلى هناك وأوقفنا نقل الموارد المادية والفنية والبشرية".

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أنقرة تتهم واشنطن: تحاول إنشاء دولة إرهابية قرب تركيا
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