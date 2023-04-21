الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة ثلاثة ايام

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة: "وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق ٢١ أبريل لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الأنسانية".

وأضاف: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أيتحركات عسكرية من شأنها عرقلتها".