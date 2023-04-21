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روسيا تقدم حصيلة لخسائر أوكرانيا خلال يوم


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال يوم واحد، فيما أشارت إلى أنها خسرت نحو 525 قتيلا على خمسة محاور قتال أساسية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه "على محور كوبيانسك تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية، وقتل أكثر من 60 جنديا للعدو، بينما تم القضاء على نحو 55 جنديا آخر على محور كراسني ليمان المجاور".

وأضافت "على محور دونيتسك، واصلت الفصائل الهجومية الروسية عملياتها في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك، مدعومة من وحدات القوات المحمولة جوا، التي أحبطت محاولات أوكرانية للهجوم المضاد".

وأشارت إلى "قيام الطيران الحربي الروسي بـ 8 طلعات جوية، ونفذت المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" 69 مهمة نارية خلال يوم دعما لعملية تحرير أرتيوموفسك، حيث بلغت خسائر الأوكرانيين هناك ما يصل إلى 310 جنود"، لافتة إلى "قتل نحو 100 أوكراني على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وخيرسون"، منوهة إلى "إصابة 94 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات في 135 مقاطعة، وتدمير مستودعين للذخيرة تابعين لكل من اللواء الميكانيكي 65 ولواء المدفعية 44 الأوكرانيين، مع تدمير مستودع وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في دونيتسك".

وتابعت أنه تم "اعتراض ثلاث قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وإسقاط ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية".

وأتم التقرير، أن "مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 411 طائرة، و228 مروحية، و3728 طائرة بدون طيار، و415 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و773 8 دبابة ومدرعة أخرى، و091 1 راجمة صواريخ، و4633 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9650 مركبة عسكرية خاصة".

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