الجيش الروسي يسقط طائرة "سو-25" أوكرانية بالقرب من أوغليدار في جمهورية دونيتسك

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، اليوم الخميس، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب من مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك.

وقال ألكسندر غوردييف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فستوك"، للقوات المسلحة الروسية، إنه "تم إحباط محاولة العدو لشن غارة جوية على المواقع المتقدمة لتجمع فوستوك باتجاه محور جنوب دونيتسك"، لافتا إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا" التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب من مدينة أوغليدار".

وأضاف غوردييف أن الاستطلاعات الجوية اكتشفت مجموعة استطلاع معادية وقضت على 4 جنود أوكرانيين بنيران بطارية مدافع الهاون.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.

وكانت موسكو حددت أهداف العملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير 2022، بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وفرض الحياد العسكري في أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.