لافروف: حصلنا من واشنطن على ضمانات مكتوبة حول الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء ان" روسيا حصلت من واشنطن على ضمانات مكتوبة بأن العقوبات لن تعيق التعاون في خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عقد في أعقاب محادثاتهما في موسكو، اليوم الثلاثاء: "لقد تلقينا ضمانات نصية (من الولايات المتحدة). وتم إدراجها في نص الاتفاق عينه حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف الوزير أن هذه الوثائق توفر حماية لكل المشاريع المقتضى بتنفيذها بموجب خطة العمل، ومنها مشاركة شركات وخبراء روس، بما في ذلك تعاونهم مع الجانب الإيراني ضمن مشروع محطة بوشهر النووية.

وأضاف لافروف :”الأمريكيون يحاولون القول كل يوم إننا نعرقل هذا الاتفاق، ولكن هذه كذبة … لم تتم الموافقة بعد بشكل نهائي على الاتفاق في بعض العواصم، وموسكو ليست واحدة من بينها”.

من جهته قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواصل الاتصالات مع روسيا بشأن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن لن تفرض عقوبات على مشاركة روسيا في مشروعات نووية ضمن الاتفاق عندما يُنفذ بالكامل.