الصفحة الدولية

لافروف: حصلنا من واشنطن على ضمانات مكتوبة حول الاتفاق النووي


قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء ان" روسيا حصلت من واشنطن على ضمانات مكتوبة بأن العقوبات لن تعيق التعاون في خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عقد في أعقاب محادثاتهما في موسكو، اليوم الثلاثاء: "لقد تلقينا ضمانات نصية (من الولايات المتحدة). وتم إدراجها في نص الاتفاق عينه حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف الوزير أن هذه الوثائق توفر حماية لكل المشاريع المقتضى بتنفيذها بموجب خطة العمل، ومنها مشاركة شركات وخبراء روس، بما في ذلك تعاونهم مع الجانب الإيراني ضمن مشروع محطة بوشهر النووية.

وأضاف لافروف :”الأمريكيون يحاولون القول كل يوم إننا نعرقل هذا الاتفاق، ولكن هذه كذبة … لم تتم الموافقة بعد بشكل نهائي على الاتفاق في بعض العواصم، وموسكو ليست واحدة من بينها”.

من جهته قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواصل الاتصالات مع روسيا بشأن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن لن تفرض عقوبات على مشاركة روسيا في مشروعات نووية ضمن الاتفاق عندما يُنفذ بالكامل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بحرية الحرس: المنظومات الصاروخية الجديدة مضادة للحرب الإلكترونية
بروفيسور عماني: قصف إيران لمقر الموساد يضع تل ابيب بين خيارين مريرين
جيش روسيا يصبح على بعد 15 كيلومترا من وسط كييف
لافروف: حصلنا من واشنطن على ضمانات مكتوبة حول الاتفاق النووي
قاآني: بات الصهاينة ينامون ليلهم في رعب وهلع
الدفاع الروسية: أكثر من 7 آلاف أجنبي محتجزون كرهائن من قبل المسلحين في أوكرانيا
روسيا تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
المرشح الرئاسي الامريكي السابق رون بول: بايدن والكونغرس عازمان على جر الولايات المتحدة للصراع مع روسيا
عبد اللهيان: لا صلة بين الأحداث الجارية في أوكرانيا ومحادثات فيينا
حزمة جديدة من العقوبات البريطانية ضد روسيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك