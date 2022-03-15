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عبد اللهيان: لا صلة بين الأحداث الجارية في أوكرانيا ومحادثات فيينا


أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إنه ليس هناك صلة بين الأحداث الجارية في أوكرانيا ومحادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أن "روسيا ستقف إلى جانب إيران حتى نهاية المحادثات النووية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "الاتفاق على إحياء الاتفاق النووي الإيراني صار في المرحلة النهائية".

 

واشار لافروف، الى أن "الافتراضات الأمريكية بأن موسكو تعرقل جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني غير صحيحة".

وعشية زيارة عبد اللهيان، أوضحت وزارة الخارجية الروسية، أنها تشكل امتدادا للحوار المنتظم بين وزيري خارجية البلدين، قائلة في بيان: "سيركز الوزيران على الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني في سياق العملية التفاوضية التي بلغت مرحلتها الختامية في فيينا".

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